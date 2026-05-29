Regenbogenparade: Verbot für jüdische Gruppen

Kein Pride-Verbot in Budapest

Im Gegensatz dazu wird es eine Woche später wohl viel ruhiger in Budapest zugehen. Denn anders als im Vorjahr, will die Polizei in der ungarischen Hauptstadt die Veranstaltung für die Rechte homo- und bisexueller, transgeschlechtlicher sowie nichtbinärer Menschen nicht verbieten. Die Vorgängerregierung unter Viktor Orbán hatte unter dem Vorwand des Kinderschutzes ein Verbot erlassen, welches aber massenhaft ignoriert wurde. Eine Rekordzahl von rund 200.000 Menschen nahm im Vorjahr an der Pride teil.