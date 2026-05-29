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Knapp 12.500 Fans rockten die Mozartstadt

Land & Leute
29.05.2026 22:45
12.500 Rockfans stürmten den Residenzplatz und verwandelten ihn in ein Tollhaus.
12.500 Rockfans stürmten den Residenzplatz und verwandelten ihn in ein Tollhaus.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Nikolaus Klinger
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Nikolaus Klinger und Jakob Hilzensauer

Frontmann Michael Poulsen zog die besondere Szenerie schon nach wenigen Minuten in seinen Bann. „Die Leute in den Fenstern sind der Hammer“, hauchte der Volbeat-Sänger schon nach dem zweiten Lied ins Mikrofon.

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Was er damit meinte? Etliche Altstadt-Bewohner nutzten die Chance, direkt von ihren Wohnungen aus, das Konzert der dänischen Rockband Volbeat mit perfekter Sicht auf die riesige Bühne zu genießen.

Volbeat-Frontmann Michael Poulsen genoss die besondere Atmosphäre in Salzburg.
Volbeat-Frontmann Michael Poulsen genoss die besondere Atmosphäre in Salzburg.(Bild: Andreas Tröster)

Am Platz selbst hatten sich am Freitagabend 12.500 Musikbegeisterte eingefunden. Sie alle genossen das Gastspiel der Dänen-Rocker in vollen Zügen. Volbeat hatte neben bekannten Gassenhauern wie „Still Counting“, „Lola Montez“ und „For Evigt“ auch eine Coverversion des Evergreens „Ring of Fire“ von Johnny Cash mit im Gepäck.

Die Kult-Dänen stehen auf Österreich
Volbeat und Österreich – das passt einfach! Die vergangenen fünf Alben der dänischen Metalband schafften es jeweils auf Platz eins der Hitparaden. Kein Wunder also, dass sich das Publikum am Residenzplatz selbst bei den Liedern ihres letzten Werks „God of Angels Trust“ extrem textsicher zeigte.

Hart, härter, Bella Italia! Die italienische Metalband Fulci eröffnete den Konzertabend.
Hart, härter, Bella Italia! Die italienische Metalband Fulci eröffnete den Konzertabend.(Bild: Andreas Tröster)

Die Dänen waren sichtlich beeindruckt. Frontmann Poulsen meinte jüngst im „Krone“-Interview dazu: „Österreich fühlt sich definitiv wie unser zweites Daheim an.“

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„Wir hatten bei euch so früh wie nirgends sonst sehr viel Publikum und sind unendlich dankbar dafür. Wir freuen uns jedes Mal auf eine Rückkehr, weil wir genau wissen, was wir den österreichischen Fans zu verdanken haben“, so Poulsen weiter. Balsam auf den Seelen der oft gescholtenen Salzburger Rock-Gemeinde!

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