Knapp 12.500 Fans rockten die Mozartstadt

„Wir hatten bei euch so früh wie nirgends sonst sehr viel Publikum und sind unendlich dankbar dafür. Wir freuen uns jedes Mal auf eine Rückkehr, weil wir genau wissen, was wir den österreichischen Fans zu verdanken haben“, so Poulsen weiter. Balsam auf den Seelen der oft gescholtenen Salzburger Rock-Gemeinde!