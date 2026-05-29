Verlängert! KAC-Kapitän hatte nur eine Bedingung

Jetzt ist der 1000er in Reichweite! Thomas Hunderpfund, der aktuell bei 959 Liga-Spielen hält, einigte sich mit dem KAC vor wenigen Tagen auf eine Vertragsverlängerung. Damit ist auch ein abruptes Karriereende vom Tisch, das dem 36-jährigen Rotjacken-Urgestein nach erlittenem Kreuzbandriss (Mitte Dezember) gedroht hatte. Zumindest vorerst.