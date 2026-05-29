Verlängert! KAC-Kapitän hatte nur eine Bedingung

Endlich Klarheit um KAC-Kapitän Thomas Hundertpfund (36). Nach seinem Kreuzbandriss drohte ihm das Karriereende. Seit Monaten arbeitet er an seinem Comeback und brennt, mit einem Meilenstein vor Augen, auf die neue Saison. Ein Rotjacken-Stürmer dürfte bleiben, ein „Ex“ hört auf.
Jetzt ist der 1000er in Reichweite! Thomas Hunderpfund, der aktuell bei 959 Liga-Spielen hält, einigte sich mit dem KAC vor wenigen Tagen auf eine Vertragsverlängerung. Damit ist auch ein abruptes Karriereende vom Tisch, das dem 36-jährigen Rotjacken-Urgestein nach erlittenem Kreuzbandriss (Mitte Dezember) gedroht hatte. Zumindest vorerst.
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