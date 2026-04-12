„Wald- und Wiesen-Konzepte sind nicht nachhaltig“

„Krone“: Sie haben Ihren neuen Job nach der Herbstmesse 2025 angetreten – wie läuft es?

Nilly Nail: Meine erste Messe in neuer Funktion als Geschäftsführer war die Gustav – ein wunderbarer, stylisher Einstieg. Danach ging es Schlag auf Schlag, denn die Erwartungen der drei Hauptgesellschafter – Stadt, Land und Wirtschaftskammer – sind hoch. Meine Aufgabe ist es, den Standort neu auszurichten. In der Aufsichtsratssitzung im Dezember wurde bereits ein entsprechendes Zukunftskonzept beschlossen, jetzt sind wir mitten in der Umsetzung.