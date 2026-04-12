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Nilly Nail:

„Wald- und Wiesen-Konzepte sind nicht nachhaltig“

Vorarlberg
12.04.2026 10:20
Mit dem bisherigen Verlauf der Frühjahrsmesse „SCHAU!“ ist Nilly Nail ganz zufrieden.
Mit dem bisherigen Verlauf der Frühjahrsmesse „SCHAU!“ ist Nilly Nail ganz zufrieden.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Sonja Schlingensiepen
Von Sonja Schlingensiepen

Wie der neue Messechef Nilly Nail bei Ausstellern und Besuchern in Vorarlberg punkten will – und welche Messen in Dornbirn künftig auf der Agenda stehen.

0 Kommentare

„Krone“: Sie haben Ihren neuen Job nach der Herbstmesse 2025 angetreten – wie läuft es?
Nilly Nail: Meine erste Messe in neuer Funktion als Geschäftsführer war die Gustav – ein wunderbarer, stylisher Einstieg. Danach ging es Schlag auf Schlag, denn die Erwartungen der drei Hauptgesellschafter – Stadt, Land und Wirtschaftskammer – sind hoch. Meine Aufgabe ist es, den Standort neu auszurichten. In der Aufsichtsratssitzung im Dezember wurde bereits ein entsprechendes Zukunftskonzept beschlossen, jetzt sind wir mitten in der Umsetzung.

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