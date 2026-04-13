Hilfe, plötzlich ist das Gelenk akut entzündet!

Bei einer aktivierten Arthrose entzündet sich die Gelenkschleimhaut (Synovia). Das führt dazu, dass das Gelenk anschwillt, wärmer wird, stärker schmerzt und sich auch in Ruhe steif und eingeschränkt beweglich anfühlt. Manchmal kommt es auch zu Hautrötung. Oft ist das Knie betroffen, da dort auch zumeist Arthrose auftritt. Gefolgt von Hüfte, Händen bzw. Fingern und Wirbelsäule. Der Entzündungsschub kann Tage bis Wochen dauern.