Warum immer mehr Mieter um ihre Wohnung fürchten

Am Franz-Josefs-Kai im 1. Bezirk brodelt es. Die verbliebenen Mieter stören sich, dass immer mehr Einheiten in ihrem Haus zu Touristenwohnungen werden. Unterstützung erhalten sie von Judith Pühringer (3.v.li.) und Georg Prack (li.) von den Grünen. (Bild: Viktoria Graf)