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Warum immer mehr Mieter um ihre Wohnung fürchten

Wien
09.04.2026 19:00
Am Franz-Josefs-Kai im 1. Bezirk brodelt es. Die verbliebenen Mieter stören sich, dass immer ...
Am Franz-Josefs-Kai im 1. Bezirk brodelt es. Die verbliebenen Mieter stören sich, dass immer mehr Einheiten in ihrem Haus zu Touristenwohnungen werden. Unterstützung erhalten sie von Judith Pühringer (3.v.li.) und Georg Prack (li.) von den Grünen.(Bild: Viktoria Graf)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Ein Altbau in der City wird sukzessive in ein Touristenwohnhaus umgewandelt. Bewohner fürchten um ihre Bleibe und steigende Mieten. Das Gebäude ist jedoch kein Einzelfall.

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Große Aufregung herrscht in einem Altbauhaus am Franz-Josefs-Kai im 1. Bezirk. Denn seit die ehemalige Eigentümerin die Immobilie 2022 verkauft hat, werden die Wohnungen sukzessiv in Touristenapartments für Kurzeitaufenthalte umgewandelt. Sehr zum Leid der verbliebenen Bewohner.

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