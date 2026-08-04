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Traiskirchens Chefin

Wie viel Babler steckt in Ihnen, Frau Divoky?

Niederösterreich
04.08.2026 05:30
Ursprünglich wollte Sabrina Divoky gar nicht in die Politik. Jetzt ist sie mit Leib und Seele ...
Ursprünglich wollte Sabrina Divoky gar nicht in die Politik. Jetzt ist sie mit Leib und Seele dabei.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Sabrina Divoky ist als Nachfolgerin von Vizekanzler Andreas Babler die erste Bürgermeisterin Traiskirchens. Seit 21 Monaten steht sie nun an der Spitze der Gemeinde und erzählt, wie es ist, in seine Fußstapfen zu treten und wo sie ihren eigenen Weg geht. 

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Vor 20 Jahren zog die gebürtige Amstettnerin Sabrina Divoky mit ihrem Mann von Wien nach Traiskirchen – auf der Suche nach einem guten Ort, um eine Familie zu gründen. Heute, zwei Jahrzehnte später, ist die 46-Jährige die erste Bürgermeisterin in der Geschichte der Stadt. Seit 21 Monaten steht sie als Nachfolgerin von Andreas Babler an der Spitze der Gemeinde – und zieht nun ihre erste Bilanz.

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