Wie viel Babler steckt in Ihnen, Frau Divoky?

Sabrina Divoky ist als Nachfolgerin von Vizekanzler Andreas Babler die erste Bürgermeisterin Traiskirchens. Seit 21 Monaten steht sie nun an der Spitze der Gemeinde und erzählt, wie es ist, in seine Fußstapfen zu treten und wo sie ihren eigenen Weg geht.
Vor 20 Jahren zog die gebürtige Amstettnerin Sabrina Divoky mit ihrem Mann von Wien nach Traiskirchen – auf der Suche nach einem guten Ort, um eine Familie zu gründen. Heute, zwei Jahrzehnte später, ist die 46-Jährige die erste Bürgermeisterin in der Geschichte der Stadt. Seit 21 Monaten steht sie als Nachfolgerin von Andreas Babler an der Spitze der Gemeinde – und zieht nun ihre erste Bilanz.
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