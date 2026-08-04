Wie viel Babler steckt in Ihnen, Frau Divoky?

Vor 20 Jahren zog die gebürtige Amstettnerin Sabrina Divoky mit ihrem Mann von Wien nach Traiskirchen – auf der Suche nach einem guten Ort, um eine Familie zu gründen. Heute, zwei Jahrzehnte später, ist die 46-Jährige die erste Bürgermeisterin in der Geschichte der Stadt. Seit 21 Monaten steht sie als Nachfolgerin von Andreas Babler an der Spitze der Gemeinde – und zieht nun ihre erste Bilanz.