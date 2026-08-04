Zoo bestätigt Ableben
Hitzschlag! Drei Löwen verenden qualvoll in Tokio
Inmitten anhaltend schwüler Hitze sind drei Löwen in einem Zoo in Tokio gestorben. Bei den toten Tieren – allesamt Weibchen – sei Dehydrierung und mehrfaches Organversagen festgestellt worden. Weitere Tiere seien in Behandlung.
„Unserem Tierarzt zufolge wird als Todesursache ein Hitzschlag vermutet“, sagte eine Sprecherin des Tama-Zoos in der japanischen Hauptstadt am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.
Seit Mitte Juli hätten zehn der 16 Löwen im Tama-Zoo Symptome wie „Appetitlosigkeit und verringerte Aktivität“ gezeigt, teilte der Zoo mit. Daraufhin seien die Gehege für die Öffentlichkeit geschlossen worden. Doch da war es offenbar schon zu spät: In der vergangenen Woche seien dann nacheinander drei weibliche Tiere gestorben.
Hitze mit hoher Luftfeuchtigkeit
Die Zoo-Sprecherin verwies darauf, dass Löwen eigentlich als widerstandsfähig gegen Hitze gelten. „Die Hitze hier geht aber mit hoher Luftfeuchtigkeit einher; das unterscheidet sich von der Hitze bei trockener Luft in Afrika“, sagte sie der AFP. „Und in diesem Sommer setzte die Hitze schlagartig ein, gleich nachdem die Regenzeit im Juli vorüber war.“
In Teilen Japans werden seit einigen Wochen immer wieder Temperaturen von 40 Grad Celsius erreicht. Im vergangenen Jahr erlebte das Land den heißesten Sommer seit dem Aufzeichnungsbeginn.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.