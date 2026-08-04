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Zoo bestätigt Ableben

Hitzschlag! Drei Löwen verenden qualvoll in Tokio

Ausland
04.08.2026 07:22
Für die dreijährige „Mugi“ kam jede Hilfe zu spät! Die Löwen waren offenbar schwer dehydriert.
Für die dreijährige „Mugi“ kam jede Hilfe zu spät! Die Löwen waren offenbar schwer dehydriert.(Bild: Tama Zoo)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Inmitten anhaltend schwüler Hitze sind drei Löwen in einem Zoo in Tokio gestorben. Bei den toten Tieren – allesamt Weibchen – sei Dehydrierung und mehrfaches Organversagen festgestellt worden. Weitere Tiere seien in Behandlung.

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„Unserem Tierarzt zufolge wird als Todesursache ein Hitzschlag vermutet“, sagte eine Sprecherin des Tama-Zoos in der japanischen Hauptstadt am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. 

Seit Mitte Juli hätten zehn der 16 Löwen im Tama-Zoo Symptome wie „Appetitlosigkeit und verringerte Aktivität“ gezeigt, teilte der Zoo mit. Daraufhin seien die Gehege für die Öffentlichkeit geschlossen worden. Doch da war es offenbar schon zu spät: In der vergangenen Woche seien dann nacheinander drei weibliche Tiere gestorben.

Hitze mit hoher Luftfeuchtigkeit
Die Zoo-Sprecherin verwies darauf, dass Löwen eigentlich als widerstandsfähig gegen Hitze gelten. „Die Hitze hier geht aber mit hoher Luftfeuchtigkeit einher; das unterscheidet sich von der Hitze bei trockener Luft in Afrika“, sagte sie der AFP. „Und in diesem Sommer setzte die Hitze schlagartig ein, gleich nachdem die Regenzeit im Juli vorüber war.“

Luena, 15 Jahre alt
Luena, 15 Jahre alt(Bild: Tama Zoo)
Erdbeere, 11 Jahre alt
Erdbeere, 11 Jahre alt(Bild: Tama Zoo)
Mugi, drei Jahre alt
Mugi, drei Jahre alt(Bild: Tama Zoo)

In Teilen Japans werden seit einigen Wochen immer wieder Temperaturen von 40 Grad Celsius erreicht. Im vergangenen Jahr erlebte das Land den heißesten Sommer seit dem Aufzeichnungsbeginn.

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