Wieder drang Wasser in die Festspielhäuser ein

Dem Sommergewitter waren die Besucher der Premiere „Ariadne auf Naxos“ noch knapp entkommen. Dachten sie zumindest. Während der Weg ins Haus Mozart noch trocken blieb, kam es wenig später im Gebäudeinneren zur feuchten Überraschung. Die enormen Regenmassen, die in kurzem Zeitraum am Sonntagabend über der Stadt niedergingen, bahnten sich ihren Weg auch in die Festspielhäuser. An gleich zwei Stellen kam es zu Zwischenfällen. Einmal drang Wasser von oben durch das Dach ein, einmal von unten durch einen Abfluss.