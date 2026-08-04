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Festnahme in Spanien

Komplize von „Pablo Escobar Schwedens“ gefasst

Ausland
04.08.2026 07:55
(Bild: Azulblue)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Einer der meistgesuchten flüchtigen Straftäter Schwedens ist in Spanien gefasst worden: Der Mann gilt als Komplize des „Pablo Escobar Schwedens“, der den Namen in Anlehnung an den einstigen kolumbianischen Drogenbaron erhalten hatte. Der nun Festgenommene soll an mehreren Morden und Tötungsdelikten beteiligt gewesen sein. 

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Der Mann sei nach tagelanger Beobachtung im Badeort Sitges in der Nähe von Barcelona gefasst worden, teilte die Nationalpolizei mit. Die Festnahme erfolgte bereits im August 2024. Inzwischen wurde er in Stockholm wegen großangelegten Kokainschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt und verbüßt seine Strafe.

Festgenommener war auch „Ausbildner“
Dem nun Festgenommenen wird vorgeworfen, an mehreren Morden und Tötungsdelikten im Milieu der organisierten Kriminalität beteiligt gewesen zu sein. Nach Erkenntnissen der schwedischen Ermittler sollten die Angriffe rivalisierende Banden destabilisieren und Konflikte zwischen ihnen anheizen. Zudem soll der Mann junge Täter für gezielte Tötungen und organisierte Angriffe ausgebildet sowie sie mit Waffen und Sprengstoff versorgt haben.

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Schwedens langer Kampf gegen Gang-Gewalt
Die Ermittlungen begannen im Juni 2025 im Rahmen einer Zusammenarbeit der spanischen und schwedischen Behörden. Nach monatelangem Informationsaustausch lokalisierten die Ermittler laut der Mitteilung der Policía Nacional den Gesuchten in einem Einfamilienhaus in Sitges. Weil die Behörden vermuteten, dass sich dort Waffen oder Sprengstoff befanden, griffen Spezialkräfte in den frühen Morgenstunden des Samstags zu.

Schweden kämpft seit Jahren mit einer Welle schwerer Bandengewalt, bei der auch Minderjährige für Auftragsmorde rekrutiert werden. Seit dem 1. August gilt dort ein Gesetz, das für Straftaten im Zusammenhang mit organisierter Bandenkriminalität deutlich höhere Strafen vorsieht. Kritiker bezweifeln allerdings die abschreckende Wirkung der Reform.

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