Stalker bedrohte Frau vor Lokal mit dem Umbringen

Laut Polizei sei es gegen 0.15 Uhr zu dem Vorfall gekommen. Der Mann soll die 41-jährige Syrerin vor dem Lokal mit dem Tod bedroht und dabei ein Messer vorgezeigt haben, das in seinem Hosenbund steckte.

Festnahme bei Fahndung

„Die Frau erstattete unmittelbar danach Anzeige bei der Polizeiinspektion Bahnhof“, so die Ermittler. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte den türkischen Verdächtigen in der Nähe des Tatortes ausfindig machen und festnehmen.