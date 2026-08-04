Stalker bedrohte Frau vor Lokal mit dem Umbringen

Dramatische Szenen in der Nacht auf Dienstag in Innsbruck: Ein 47-jähriger Türke soll vor einem Lokal eine 41-jährige Frau mit dem Umbringen bedroht und dabei ein Messer gezeigt haben. Die Polizei konnte den Verdächtigen wenig später im Nahbereich des Tatortes ausforschen und festnehmen. Zum aktuellen Fall gibt es offenbar auch eine Vorgeschichte ...
Laut Polizei sei es gegen 0.15 Uhr zu dem Vorfall gekommen. Der Mann soll die 41-jährige Syrerin vor dem Lokal mit dem Tod bedroht und dabei ein Messer vorgezeigt haben, das in seinem Hosenbund steckte.
Festnahme bei Fahndung
„Die Frau erstattete unmittelbar danach Anzeige bei der Polizeiinspektion Bahnhof“, so die Ermittler. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte den türkischen Verdächtigen in der Nähe des Tatortes ausfindig machen und festnehmen.
Diebstahl und Stalking
Die weiteren Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass der Beschuldigte der Frau bereits seit mehreren Tagen nachgestellt haben soll. Zudem soll er ihr bereits drei Tage zuvor eine Packung Zigaretten gestohlen haben.
Der 47-Jährige wird wegen des Verdachts mehrerer strafrechtlich relevanter Delikte sowie wegen verwaltungsrechtlicher Übertretungen angezeigt.
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