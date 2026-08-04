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Wolfurttrophy

Highnoon! Am Mittwoch steht fest, wer Quali spielt

Vorarlberg
04.08.2026 07:55
Von Donnerstag bis Sonntag geht es auf dem Center Court an der Bregenzer Ach wieder heiß her.
Von Donnerstag bis Sonntag geht es auf dem Center Court an der Bregenzer Ach wieder heiß her.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Ab Donnerstag wird das Ländle wieder zum Mittelpunkt der österreichischen Beachvolleyballwelt. Denn da startet die Qualifikation für die legendäre Wolfurttrophy. Bereits am Mittwoch entscheidet sich, wer überhaupt in die Quali muss – und das ist auch für ein Ländle-Duo spannend.

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Am Mittwoch um 12 Uhr enden Ab- und Nachmeldefristen und spätestens dann ist klar, wer bei der legendären Wolfurttrophy fix im Hauptbewerb steht und wer in die Quali muss. „Am vergangenen Wochenende hat es ja noch ein Turnier gegeben und somit kann sich von den Punkten noch immer etwas tun“, weiß Turnierleiter Theo Reiter.

Zittern um Fixplatz
Das gilt auch für das Ländle-Duo Julia Fußenegger und Adrianna Grzybek, die sich zuletzt in Tulln den Wolfurt-Siegerinnen von 2024 – Lia Berger und Lilli Hohenauer erst im Halbfinale geschlagen geben mussten und am Ende auf Rang vier landeten. „Bei den Damen haben wir, was die österreichischen Duos angeht, fast alle Top-Teams am Start“, freut sich Reiter, der einst selbst am Center Court an der Ach aufschlug, heuer aber keine Comebackgedanken hegte. „In den letzten Wochen war so viel los bei mir, da ist das nie ernsthaft ein Thema gewesen.“

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Publikumsliebling ist wieder dabei
Auch bei den Herren dürfen sich die Fans auf zahlreiche Top-Teams freuen. Unter anderem wird mit dem Salzburger Florian Schnetzer auch einer der absoluten Publikumslieblinge wieder mit von der Partie sein.

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