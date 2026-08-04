Highnoon! Am Mittwoch steht fest, wer Quali spielt

Zittern um Fixplatz

Das gilt auch für das Ländle-Duo Julia Fußenegger und Adrianna Grzybek, die sich zuletzt in Tulln den Wolfurt-Siegerinnen von 2024 – Lia Berger und Lilli Hohenauer erst im Halbfinale geschlagen geben mussten und am Ende auf Rang vier landeten. „Bei den Damen haben wir, was die österreichischen Duos angeht, fast alle Top-Teams am Start“, freut sich Reiter, der einst selbst am Center Court an der Ach aufschlug, heuer aber keine Comebackgedanken hegte. „In den letzten Wochen war so viel los bei mir, da ist das nie ernsthaft ein Thema gewesen.“