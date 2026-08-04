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Ski-Dominator Odermatt beherrscht auch die Wellen

Ski Alpin
04.08.2026 07:45
Marco Odermatt glänzt nicht nur auf den Skipisten dieser Welt.
Marco Odermatt glänzt nicht nur auf den Skipisten dieser Welt.(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer, Screenshot/Instagram_marcoodermatt)
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Von krone Sport

Die Vorbereitung auf die neue Saison ist schon im Gange, und doch kann Marco Odermatt den Sommer noch genießen. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Marco Kohler und Lenz Hächler zähmte der Schweizer nun auch die Wellen. 

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Die Vorbereitung auf die neue Ski-Saison wird langsam aber sicher wieder intensiver. Auch für den großen Dominator der vergangenen Jahre. Auch wenn Marco Odermatt sich für die kommenden Herausforderungen inklusive Heim-WM rüstet, findet er noch Zeit, die Sommertage zu genießen.

Trio zähmt die Wellen
Mit seinen Freunden Kohler und Hächler ließ er es sich so auch nicht nehmen, gemeinsam die Wellen im Vierwaldstättersee in Angriff zu nehmen. Dabei zeigt sich, dass die Ski-Asse auch auf dem Surfboard eine gute Figur machen. 

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Auf Instagram postet der 28-Jährige ein paar Fotos des gemeinsamen Ausflugs und erhält dafür auch gleich einige begeisterte Kommentare. Umringt von der traumhaften Bergkulisse und dem herrlichen Wetter am Vierwaldstättersee schreibt Odermatt selbst ganz simpel: „Sommerspaß.“ 

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