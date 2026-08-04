Seewespe tötet 13-Jährigen in Urlaubsparadies

Was passiert nach einem Stich?

Seewespen gehören zu den giftigsten Meerestieren der Welt und leben vor allem an der Nord- und Ostküste Australiens, vorwiegend in flachen Gewässern. Jedoch kommen sie im gesamten Indopazifik vor. Ihr Toxin verursacht meist sofort starke Schmerzen und kann innerhalb weniger Minuten das Herz und Nervensystem so schwer schädigen, dass es zu Atem- oder Herzstillstand kommt.