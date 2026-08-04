AUA streicht Flugverbindung zwischen Wien und Graz

Schwarze Zahlen im Gesamtjahr erwartet

Auf der Einnahmenseite sah die Lage für die Airline positiv aus: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um vier Prozent auf über 1,2 Milliarden Euro. Die Zahl der Fluggäste stieg um sechs Prozent auf fast sieben Millionen. Das zweite Quartal (April-Juni) lief für das Unternehmen auch besser als das erste Jahresviertel (Jänner-März). Das EBIT brach auch hier um klare 74 Prozent ein, war mit 18 Mio. Euro aber positiv. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das AUA-Management weiter mit schwarzen Zahlen – dank der „teilweisen Weitergabe der höheren Kosten und der eigenen, internen Kraftanstrengung“.