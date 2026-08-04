Trainer-Legionär will mit Traditionsklub nach oben

Die Aufmerksamkeit ist ungleich größer als bei seiner vergangenen Station in Ried. „Es ist ganz viel Potenzial da, weil der KSC so viele Leute im Umfeld bewegt“, meinte Senft. „Du spürst in der Region, und wenn du durch die Stadt gehst, dass der Klub extrem präsent ist.“ 2025/26 reichte es unter Christian Eichner zu Ligarang zehn, in der Bundesliga war Karlsruhe zuletzt 2009 vertreten. Zielvorgabe des Vereins ist es, bis 2030 zu den 20 besten Klubs in Deutschland zu zählen. „Ich bin total davon überzeugt, dass das in vier Jahren möglich ist“, betonte Senft.