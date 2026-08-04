Ex-Armeechef: Ukraine wird NATO niemals beitreten

In Umfragen populär

Saluschnyj war 2024 wegen Meinungsverschiedenheiten mit Präsident Wolodymyr Selenskyj über die Kriegsführung gegen Russland als Oberbefehlshaber entlassen worden. Nach seiner Ablösung wurde er vom Präsidenten als „Held der Ukraine“, dem höhsten Orden des Landes, ausgezeichnet. Seit Mai 2024 ist Saluschnyj Botschafter der Ukraine in London. Ihm werden Ambitionen nachgesagt, als Präsident zu kandidieren. Meinungsumfragen zum Vertrauen der Wähler sehen ihn etwa auf Augenhöhe mit Selenskyj.