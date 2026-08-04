Lenker fuhr mit brennendem Auto durch die Stadt

An Tankstelle aufgegriffen

Als wenig später auch die Polizei das Autowrack in Augenschein nehmen wollte, fehlte vom Lenker aber plötzlich jede Spur. Er konnte jedoch kurz darauf an einer Tankstelle im Stadtgebiet gestellt werden. Ersten Informationen zufolge dürfte der Mann zuvor auf der nahen A3 in einen Unfall verwickelt gewesen sein. Trotz der Schäden und ausgelöster Airbags soll er die Fahrt fortgesetzt haben – bis sein Auto zu brennen begann. Derzeit ermittelt noch die Polizei.