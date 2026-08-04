Lenker fuhr mit brennendem Auto durch die Stadt

Ihren Augen trauten Passanten in Ebreichsdorf, Bezirk Baden (NÖ), kaum. Stark qualmend bog ein Pkw um die Kurve. Der Lenker stellte den Wagen am Straßenrand ab, rief „Keine Feuerwehr!“ – und machte sich aus dem Staub.
Für einen ungewöhnlichen Zwischenfall sorgte am Montagabend ein brennendes Auto in Ebreichsdorf. „Das Fahrzeug kam rauchend um die Kurve“, berichtet ein Zeuge. Dann parkte der Lenker den Wagen in der Bahnstraße und rief den verdutzten Passanten zu: „Keine Feuerwehr!“
Unfallspuren am Fahrzeug
Die Augenzeugen reagierten dennoch umgehend und wählten den Feuerwehrnotruf. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Der Brand war jedoch rasch gelöscht. Allerdings: „Der Wagen wies deutliche Beschädigungen im Frontbereich auf. Außerdem waren die Airbags geöffnet“, berichtet Einsatzleiter Karl Wagner. Der Lenker erklärte das mit einem Unfall, den er vor ein paar Tagen gehabt habe.
An Tankstelle aufgegriffen
Als wenig später auch die Polizei das Autowrack in Augenschein nehmen wollte, fehlte vom Lenker aber plötzlich jede Spur. Er konnte jedoch kurz darauf an einer Tankstelle im Stadtgebiet gestellt werden. Ersten Informationen zufolge dürfte der Mann zuvor auf der nahen A3 in einen Unfall verwickelt gewesen sein. Trotz der Schäden und ausgelöster Airbags soll er die Fahrt fortgesetzt haben – bis sein Auto zu brennen begann. Derzeit ermittelt noch die Polizei.
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