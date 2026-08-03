„Niemand würde Eiskanal Igls ersatzlos abreißen“

Am Dienstag und Mittwoch steigen in Linz die Bahnrad-Staatsmeisterschaften. Das „hello yellow Velodrom“ ist in Privatbesitz und die einzige existierende Radbahn in Österreich. Die olympische Sportart kämpft um ihre Zukunft.
Was das tschechische Brünn und Novo Mesto in Slowenien gemeinsam haben? Diese beiden Städte waren in den letzten Jahren Austragungsorte der Bahnrad-Staatsmeisterschaften Österreichs. Auch wenn monarchistisch angehauchte Nostalgiker sich vielleicht über die Verbindung zu den ehemaligen Kronländern freuen mögen – für das „Sportland Österreich“ ist das ein Armutszeugnis. Seit man 2021 das Dusika-Rad-Stadion in Wien abgerissen hat, stand der olympische Bahnrad-Sport in Österreich ohne Sportstätte da . . .
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