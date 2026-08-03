„Niemand würde Eiskanal Igls ersatzlos abreißen“

Was das tschechische Brünn und Novo Mesto in Slowenien gemeinsam haben? Diese beiden Städte waren in den letzten Jahren Austragungsorte der Bahnrad-Staatsmeisterschaften Österreichs. Auch wenn monarchistisch angehauchte Nostalgiker sich vielleicht über die Verbindung zu den ehemaligen Kronländern freuen mögen – für das „Sportland Österreich“ ist das ein Armutszeugnis. Seit man 2021 das Dusika-Rad-Stadion in Wien abgerissen hat, stand der olympische Bahnrad-Sport in Österreich ohne Sportstätte da . . .