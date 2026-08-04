Cool bleiben! An welchen Orten es Abkühlung gibt

Die Glutwalze rollt über Österreich, das Thermometer kratzt an der 40-Grad-Marke. Die Sehnsucht nach kalten Plätzen steigt. Jetzt stillen Höhlen, Bergwerke und Gletscherregionen die Lust auf Abkühlung. Die „Krone“
Die bizarre Welt der Dachstein-Rieseneishöhle im oberösterreichischen Teil des Salzkammerguts bietet eine eindrucksvolle unterirdische Welt aus Eis, Licht und Ton. Das Besondere dabei: Die Temperaturen bewegen sich ganzjährig zwischen minus 2 und plus 2 Grad.
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