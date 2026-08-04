Politiker war betrunken in Autounfall verwickelt

Politiker mit Promille

Bei dem Alko-Lenker handelt es sich, wie „Heute“ berichtet, um einen SPÖ-Gemeinderat. Der Alko-Test soll rund 2,8 Promille angezeigt haben. Der Wagen des Politikers wurde bei dem Zusammenstoß in den Straßengraben geschleudert, der 65-Jährige blieb aber unverletzt.