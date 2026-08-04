Politiker war betrunken in Autounfall verwickelt

Zu tief ins Glas geschaut hatte offenbar ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Baden, ehe er auf der B 18 im Bezirk Lilienfeld in einen Autounfall verwickelt wurde. Der Lenker des anderen Fahrzeugs wurde verletzt.
Zu einem spektakulären Unfall war es in der Nacht auf Samstag bei Kaumberg im Bezirk Lilienfeld gekommen. Der Pkw eines 65-Jährigen aus dem Bezirk Baden war mit dem Wagen eines Wieners (46) kollidiert. Der 65-Jährige war betrunken.
Politiker mit Promille
Bei dem Alko-Lenker handelt es sich, wie „Heute“ berichtet, um einen SPÖ-Gemeinderat. Der Alko-Test soll rund 2,8 Promille angezeigt haben. Der Wagen des Politikers wurde bei dem Zusammenstoß in den Straßengraben geschleudert, der 65-Jährige blieb aber unverletzt.
Wiener (46) verletzt
Das Auto des Wieners kippte durch die Wucht des Zusammenpralls um und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Lenker erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dem betrunkenen SPÖ-Politiker wurde der Führschein abgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.