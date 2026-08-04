Aus Tierschutzgründen
Israel: Gericht stoppt Krokodilgraben um Gefängnis
Ein „Alligator-Alcatraz“ nach US-Vorbild wollte der rechtsextreme Sicherheitsminister Israels, Itamar Ben-Gvir, errichten. In einem Wassergraben um ein Hochsicherheitsgefängnis für Palästinenser sollten Krokodile zum Einsatz kommen. Jetzt stoppte ein Gericht die Pläne.
Um den Krokodilgraben zu ermöglichen, hatte Israels Umweltministerin Idit Silman eigens den rechtlichen Status von Nilkrokodilen geändert und sie zu „gezüchteten Wildtieren“ erklärt. Eine Tierschutzorganisation hatte dagegen geklagt und gefordert, den Krokodilen ihren Schutzstatus zurückzugeben.
Experten ignoriert
Das Bezirksgericht Jerusalem erließ daraufhin eine einstweilige Verfügung gegen das Vorhaben. Begründet wurde die Entscheidung mit der Sorge um das Wohl der Krokodile. Ministerin Silman habe bei ihrer Entscheidung Expertenmeinungen ignoriert, so das Gericht. Die Regierung sei daher nicht befugt, ihren Plan voranzutreiben.
Minister Ben-Gvir kritisierte die Entscheidung. Er warf dem Gericht vor, notwendige Abschreckungsmaßnahmen gegen Terroristen zu behindern.
Graben wurde bereits ausgehoben
Im Juli war am Hochsicherheitsgefängnis Ketziot in der Negev-Wüste bereits begonnen worden, einen Graben für die Krokodile auszuheben. In der größten Haftanstalt Israels sind unter anderem palästinensische Sicherheitshäftlinge sowie während des Gaza-Kriegs festgenommene Palästinenser inhaftiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.