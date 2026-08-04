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Aus Tierschutzgründen

Israel: Gericht stoppt Krokodilgraben um Gefängnis

Ausland
04.08.2026 07:48
Tierschützer klagten dagegen, Nilkrokodile in den Gefängnisgraben zu setzen.
Tierschützer klagten dagegen, Nilkrokodile in den Gefängnisgraben zu setzen.(Bild: Tyrone - stock.adobe.com)
Porträt von Matthias Fuchs
Von Matthias Fuchs

Ein „Alligator-Alcatraz“ nach US-Vorbild wollte der rechtsextreme Sicherheitsminister Israels, Itamar Ben-Gvir, errichten. In einem Wassergraben um ein Hochsicherheitsgefängnis für Palästinenser sollten Krokodile zum Einsatz kommen. Jetzt stoppte ein Gericht die Pläne.

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Um den Krokodilgraben zu ermöglichen, hatte Israels Umweltministerin Idit Silman eigens den rechtlichen Status von Nilkrokodilen geändert und sie zu „gezüchteten Wildtieren“ erklärt. Eine Tierschutzorganisation hatte dagegen geklagt und gefordert, den Krokodilen ihren Schutzstatus zurückzugeben. 

Experten ignoriert
Das Bezirksgericht Jerusalem erließ daraufhin eine einstweilige Verfügung gegen das Vorhaben. Begründet wurde die Entscheidung mit der Sorge um das Wohl der Krokodile. Ministerin Silman habe bei ihrer Entscheidung Expertenmeinungen ignoriert, so das Gericht. Die Regierung sei daher nicht befugt, ihren Plan voranzutreiben.

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Minister Ben-Gvir kritisierte die Entscheidung. Er warf dem Gericht vor, notwendige Abschreckungsmaßnahmen gegen Terroristen zu behindern.

Graben wurde bereits ausgehoben
Im Juli war am Hochsicherheitsgefängnis Ketziot in der Negev-Wüste bereits begonnen worden, einen Graben für die Krokodile auszuheben. In der größten Haftanstalt Israels sind unter anderem palästinensische Sicherheitshäftlinge sowie während des Gaza-Kriegs festgenommene Palästinenser inhaftiert.

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