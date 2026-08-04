Israel: Gericht stoppt Krokodilgraben um Gefängnis

Experten ignoriert

Das Bezirksgericht Jerusalem erließ daraufhin eine einstweilige Verfügung gegen das Vorhaben. Begründet wurde die Entscheidung mit der Sorge um das Wohl der Krokodile. Ministerin Silman habe bei ihrer Entscheidung Expertenmeinungen ignoriert, so das Gericht. Die Regierung sei daher nicht befugt, ihren Plan voranzutreiben.