Hadid und Bradley Cooper mit Eheringen gesichtet!

Steht die offizielle Bestätigung noch aus?

Weder die Vertreter von Bradley Cooper noch die von Gigi Hadid haben sich bislang zu den aktuellen Gerüchten geäußert. Es wird jedoch gemunkelt, dass das Paar seine Privatsphäre sehr schätzt und eine private Trauung im kleinen Kreis perfekt zu ihrem bisherigen Beziehungsstil passen würde.