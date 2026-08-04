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Heimliche Hochzeit?

Hadid und Bradley Cooper mit Eheringen gesichtet!

Society International
04.08.2026 08:43
Kurz zuvor wurden Bradley Cooper und Gigi Hadid mit Eheringen gesichtet – nach dem gemeinsamen ...
Kurz zuvor wurden Bradley Cooper und Gigi Hadid mit Eheringen gesichtet – nach dem gemeinsamen Gym-Besuch strahlen die beiden jedenfalls bis über beide Ohren.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Haben Bradley Cooper und Gigi Hadid heimlich geheiratet? Genau darüber wird derzeit spekuliert. Ausgerechnet in Paris, der Stadt der Liebe, wurden der Hollywood-Star und das Supermodel mit auffälligen Ringen am linken Ringfinger gesichtet, die wie klassische Eheringe aussahen!

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Während eines entspannten Spaziergangs durch die französische Hauptstadt wurden Gigi Hadid (31) und Bradley Cooper (51) am Montag Hand in Hand gesehen. Die beiden wirkten gelöst und glücklich auf dem Weg zu einem gemeinsamen Work-out. Ein Detail fiel dabei gleich ins Auge: Sowohl Gigi als auch Bradley trugen schlichte, goldene Bänder am linken Ringfinger.

Gigi Hadid kombinierte ein sportlich-elegantes Athleisure-Outfit mit einem feinen, strukturierten Ring aus Weißgold. Bradley Cooper zeigte sich im lässigen Navy-Shirt und trug ebenfalls ein dezentes Goldband am gewohnten Ehering-Platz, wird berichtet.

Haben sie heimlich geheiratet? Nach den jüngsten Ring-Spekulationen wirken Bradley Cooper und ...
Haben sie heimlich geheiratet? Nach den jüngsten Ring-Spekulationen wirken Bradley Cooper und Gigi Hadid beim Verlassen des Fitnessstudios glücklicher denn je.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Ob es sich dabei um Verlobungsringe, Symbole der Verbundenheit oder tatsächlich bereits um Eheringe einer geheimen Trauung handelt, ist bislang nicht offiziell bestätigt.

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Das Paar gilt seit Oktober 2023 als eines der glamourösesten A-List-Pärchen der Entertainment-Welt. Was zunächst als zurückhaltende Romanze begann, entwickelte sich rasch zu einer festen Partnerschaft.

In Interviews betonte das Supermodel in der Vergangenheit immer wieder, wie sehr sie die gegenseitige Unterstützung und den tiefen Respekt in ihrer Beziehung schätze.

Anfang Juli waren Gigi Hadid und Bradley Cooper Gäste der Hochzeit von Taylor Swift und Travis ...
Anfang Juli waren Gigi Hadid und Bradley Cooper Gäste der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce. Davor oder danach sollen auch sie sich getraut haben!(Bild: APA-Images / REUTERS / Bing Guan)

„Es ist ein Geschenk, jemanden an seiner Seite zu haben, der genau weiß, wer er ist und was er möchte. Wir unterstützen uns gegenseitig in unserer Arbeit und Kreativität.“ — Gigi Hadid im „Vogue“-Interview

Sowohl Hadid als auch Cooper bringen Kinder aus früheren Beziehungen mit in die Patchwork-Familie: Gigi hat eine 5-jährige Tochter (Khai) mit Ex-Partner Zayn Malik, während Bradley Vater einer 9-jährigen Tochter (Lea De Seine) mit Model Irina Shayk ist.

Sowohl Hadid als auch Cooper bringen Kinder aus früheren Beziehungen mit in die ...
Sowohl Hadid als auch Cooper bringen Kinder aus früheren Beziehungen mit in die Patchwork-Familie: Gigi hat eine 5-jährige Tochter (Khai) mit Ex-Partner Zayn Malik, während Bradley Vater einer 9-jährigen Tochter (Lea De Seine) mit Model Irina Shayk ist.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Steht die offizielle Bestätigung noch aus?
Weder die Vertreter von Bradley Cooper noch die von Gigi Hadid haben sich bislang zu den aktuellen Gerüchten geäußert. Es wird jedoch gemunkelt, dass das Paar seine Privatsphäre sehr schätzt und eine private Trauung im kleinen Kreis perfekt zu ihrem bisherigen Beziehungsstil passen würde.

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