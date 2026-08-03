„Kalter Diplomatenkrieg“ Österreichs gegen Putin

Und seit dem Ukraine-Krieg hat die Bundeshauptstadt als Stützpunkt speziell für Putin eine noch größere Bedeutung bekommen. Kritiker vertreten die Meinung, dass Wien ein wahrer Flugzeugträger für russische Spione geworden ist. So habe alleine die Kulturabteilung in der russischen Botschaft – insgesamt alleine 50 Diplomaten – überproportional viele Mitarbeiter. Rund ein Drittel davon soll die Klaviatur der Informationsbeschaffung ganz hervorragend spielen. Solange der Ukraine-Krieg tobt, wohl noch länger ...