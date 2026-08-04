Lamine Yamal? „Hat nicht wirklich viel geleistet“

Die englische „Sun“ wollte von Littler wissen, ob er der dominanteste Sportler der Welt sei und wie er sich neben anderen Stars wie Sinner oder Yamal einschätzt. „Im Moment lässt sich das natürlich schwer sagen. Schließlich hat Sinner Wimbledon gewonnen. Aber ja, so wie ich meine Spiele gewinne, meine Leistungen zeige und Titel hole, bin ich wahrscheinlich der Beste, den es gibt“, zeigt sich der Darts-Weltmeister dabei selbstbewusst.