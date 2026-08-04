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Heftige Littler-Ansage

Lamine Yamal? „Hat nicht wirklich viel geleistet“

Fußball International
04.08.2026 07:01
Darts-Weltmeister Luke Littler (oben links) zeigt sich wenig begeistert von Spanien-Kicker ...
Darts-Weltmeister Luke Littler (oben links) zeigt sich wenig begeistert von Spanien-Kicker Lamine Yamal.(Bild: Krone-Collage/AFP/JUSTIN SETTERFIELD, EPA/ANDY RAIN)
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Von krone Sport

Klare Ansage von Darts-Weltmeister Luke Littler in Richtung Fußball-Star Lamine Yamal. Auf die Frage nach dem dominantesten Sportler der Welt räumte Littler Tennis-Ass Jannik Sinner einen Platz neben sich ein – Kicker Yamal habe für den Engländer in dieser Liga allerdings nichts zu suchen. 

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Die englische „Sun“ wollte von Littler wissen, ob er der dominanteste Sportler der Welt sei und wie er sich neben anderen Stars wie Sinner oder Yamal einschätzt. „Im Moment lässt sich das natürlich schwer sagen. Schließlich hat Sinner Wimbledon gewonnen. Aber ja, so wie ich meine Spiele gewinne, meine Leistungen zeige und Titel hole, bin ich wahrscheinlich der Beste, den es gibt“, zeigt sich der Darts-Weltmeister dabei selbstbewusst.

Jannik Sinner
Jannik Sinner(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

Während er Sinner also durchaus auf dem Radar hat, überrascht er schließlich in Bezug auf Yamal. „Ich meine, er hat doch nicht wirklich viel geleistet, oder? Er hat vielleicht ein Tor geschossen. Und eine Vorlage gegeben“, rechnet der 19-Jährige mit dem Spanier ab. 

Beeindruckende Dominanz von Littler
Dabei hat sich der ebenfalls 19-jährige Yamal mit Spanien bereits zum Europameister und Weltmeister gekrönt. „Ist er der beste 19-Jährige der Welt? Nein, ist er nicht! Solange ich gewinne, gut spiele und Titel hole, ist das alles, was zählt“, zeigt sich Littler davon aber unbeeindruckt. 

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An Selbstbewusstsein mangelt es Littler jedenfalls nicht. Im Jahr 2026 hat er bisher alle TV-Majortuniere gewonnen, ist amtierender Weltmeister und könnte als erster Darts-Profi überhaupt alle wichtigen Turniersiege eines Kalenderjahres einfahren. 

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