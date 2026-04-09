Ende des Stempels: Europas Grenzen werden digital

Die Europäische Union vollzieht morgen, am 10. April, den wichtigsten Schritt in der Sicherung ihrer Außengrenzen seit Jahrzehnten. Das neue Ein- und Ausreisesystem (EES) geht im gesamten Schengen-Raum in den Vollbetrieb. Damit verschwindet nicht nur der klassische Passstempel, sondern auch ein großes Stück Unklarheit darüber, wer sich im Land aufhält.
Wer bisher von außerhalb der EU in den Schengen-Raum reiste, war auf die Tinte im Reisepass und das scharfe Auge der Grenzbeamten angewiesen. Das war fehleranfällig und zeitraubend. Ab 10. April übernimmt der Computer.
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