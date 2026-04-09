Ende des Stempels: Europas Grenzen werden digital

Die Europäische Union vollzieht morgen, am 10. April, den wichtigsten Schritt in der Sicherung ihrer Außengrenzen seit Jahrzehnten. Das neue Ein- und Ausreisesystem (EES) geht im gesamten Schengen-Raum in den Vollbetrieb. Damit verschwindet nicht nur der klassische Passstempel, sondern auch ein großes Stück Unklarheit darüber, wer sich im Land aufhält.