Warum die „Eiskönigin“ jetzt in Frankreich „wohnt“

ALLGEMEINE AUSKÜNFTE:

zu Frankreich: www.france.fr

ANREISE:

Austrian Airlines und Air France fliegen mehrmals täglich von Wien nach Paris Charles de Gaulle (CDG). Von dort weiter mit dem Hochgeschwindigkeitszug TGV (11 Minuten), mit Bus/Taxi (ca. 1 Std.) oder der S-Bahn RER (1,5 Stunden via Paris). Anreise per Zug, zum Beispiel über Zürich oder mit dem Pkw

DISNEYLAND PARIS:

Infos, Tickets & Urlaubsbuchung: www.disneylandparis.com

HOTEL-TIPP:

4* Disney Hotel New York – The Art of Marvel. Preisbeispiel (Anreise 17. 7.): 2 Nächte f. 2 Erw. sowie 2 Kinder (6 & 10 Jahre) exkl. Frühstück, inkl. 4x 3-Tages-Eintrittskarte für beide Disney-Parks ab 2019,56 €