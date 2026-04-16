Warum die „Eiskönigin“ jetzt in Frankreich „wohnt“

Sie haben die Herzen von Klein und Groß erobert, jetzt sind die Helden des Animationsfilms „Die Eiskönigin“ im Disneyland Paris hautnah zu erleben. Die „Krone“ war bei der Eröffnung des neuen Themenbereichs „World of Frozen“ dabei. Erfahren Sie, was es Neues zu entdecken gibt.
Plötzlich ist er da, der große Moment: Minnie Maus und ihre Blasmusikkapelle spielen das Lied „Wo noch niemand war“ aus dem Film „Die Eiskönigin II“, die Smartphone-Kameras sind gezückt, dann öffnen sich die Tore in eine neue Welt, jene aus dem höchst erfolgreichen Disney-Film „Die Eiskönigin“. Unter Applaus wurde Ende März im Disneyland Paris ein neuer Themenbereich eröffnet. Gleichzeitig wurde der bisherige „Walt Disney Studios“-Park in „Disney Adventure World“ umbenannt.
Schon bei der Ankunft im Hotel New York, das Marvel-Helden wie Spider-Man gewidmet und eines von sieben Themenhotels ist, sehen wir Erwachsene mit Micky-Maus-Ohren und Disney-Pullovern. Kinder sind als Prinzessinnen oder Superhelden verkleidet. Hier, in einer Welt, in der alles noch in Ordnung ist, darf jeder (wieder) Kind sein. Mit mehreren hundert Millionen Besuchern seit der Eröffnung 1992 ist Disneyland Paris mit seinen zwei Themenparks beliebtestes Touristenziel Europas, das auch wir schon öfter besucht haben.
Sich wie ein Bewohner von Arendelle fühlen
Neben dem klassischen „Disneyland Park“ rückt heute „Disney Adventure World“ in den Mittelpunkt. Die bisher bestehenden Themenwelten des Themenparks rund um Marvel („Avengers“, „Spider-Man“) und Pixar („Toy Story“, „Ratatouille“ oder „Findet Nemo“) wurden um die „World of Frozen“, erweitert.
Zurück zur Eröffnung: Wir betreten den „Adventure Way“, einen breiten Boulevard, der von nun an die einzelnen Parkbereiche miteinander verbindet und direkt zum großen See „Adventure Bay“ führt. Von hier aus ist Arendelle, das Dorf aus „Die Eiskönigin“, mit seinem Schloss und dem 35 Meter hohen, echt wirkenden Nordberg zu sehen, auf dem Elsas Eispalast thront.
In Arendelle bewundern wir die von der norwegischen Stadt Bergen inspirierten Häuser, treffen Laden- und Saunabesitzer Oaken sowie Baby-Troll Mossie und merken, wie wir selbst Teil der Geschichte werden. Unter dem Glockenturm befindet sich der Eingang zur Attraktion „Frozen Ever After“, ein Bootsfahrt-Abenteuer für die ganze Familie. Während der Fahrt funkelt und glitzert alles, wir sehen Anna und Elsa, Schneemann Olaf, Rentier Sven und Kristoff, den Eismeister von Arendelle, die zum Leben erwachen.
Sie sind Roboterfiguren, sogenannte Audio-Animatronics. Dass sie so real erscheinen, ist den kreativen Ingenieuren von Disney, den Imagineers, zu verdanken, darunter Maëva Arlandis (Interview links) und John Mauro, der uns in Arendelle begegnet. Mit der Transformation habe man die bisherige Größe des Themenparks verdoppelt, erzählt John.
„Es ist, als würde man einen neuen Park eröffnen“. Das Ziel der Imagineers: Besucher mitten in die Geschichten von Disney zu versetzen. Genau das gelingt. Das merken wir erneut, als wir das Schloss von Arendelle betreten. Anna und Elsa höchstpersönlich gewähren uns eine Audienz, fragen, wie es uns in ihrem Reich gefällt und machen Erinnerungsfotos.
Treffen mit Olaf & den Disney-Prinzessinnen
Auch Schneemann Olaf sehen wir außerhalb der Attraktion. Er kann sprechen, gestikulieren und wirkt wie im Film – eine ausgeklügelte Animatronic-Figur, die dank spezieller Technik und KI funktioniert. Es ist, als würde es ihn wirklich geben. Auch eigene Arendelle-Postkarten kann man neben vielen anderen Souvenirs kaufen und über einen eigenen Briefkasten im Dorf verschicken.
Für eine Stärkung bieten sich das Restaurant Nordic Crowns Tavern oder auch das auf der anderen Seite des Sees gelegene Regal View Restaurant & Bar an, wo man in einem gediegen-französischen Ambiente in Anwesenheit von Disney-Prinzessinnen wie Mulan, Merida oder Arielle ein besonderes kulinarisches Erlebnis genießt.
ALLGEMEINE AUSKÜNFTE:
zu Frankreich: www.france.fr
ANREISE:
Austrian Airlines und Air France fliegen mehrmals täglich von Wien nach Paris Charles de Gaulle (CDG). Von dort weiter mit dem Hochgeschwindigkeitszug TGV (11 Minuten), mit Bus/Taxi (ca. 1 Std.) oder der S-Bahn RER (1,5 Stunden via Paris). Anreise per Zug, zum Beispiel über Zürich oder mit dem Pkw
DISNEYLAND PARIS:
Infos, Tickets & Urlaubsbuchung: www.disneylandparis.com
HOTEL-TIPP:
4* Disney Hotel New York – The Art of Marvel. Preisbeispiel (Anreise 17. 7.): 2 Nächte f. 2 Erw. sowie 2 Kinder (6 & 10 Jahre) exkl. Frühstück, inkl. 4x 3-Tages-Eintrittskarte für beide Disney-Parks ab 2019,56 €
Rund um „Adventure Bay“ kann man die vielen wunderbaren Eindrücke sickern lassen und entspannen. Außerdem offerieren verschiedene Kioske Snacks und Getränke. Es wird aber noch mehr geboten: das neue „Rapunzel“-Karussell „Raiponce Tangled Spin“, bei dem man in kleinen Booten romantisch unter den Laternen zur Musik des Films „Rapunzel – Neu verföhnt“ Runden dreht oder ein Treffen mit Micky Maus, das nicht fehlen darf.
Eine imposante Show als magischer Abschluss
Als die Sonne längst untergegangen ist und der nun idyllisch beleuchtete Park seine Pforten schließt, begeben wir uns zum großen See, um den letzten Höhepunkt des Tages zu erleben: „Disney Cascade of Lights“. Besucher versammeln sich, um hier die große Abendshow zu verfolgen. Das Spektakel ist eine gelungene Komposition aus Wasserprojektionen mit Disney-Helden aus Filmen wie „Mulan“ oder „Hercules“, einem „Ballett“ aus 370 Luft- und Unterwasserdrohnen, Wasserfontänen und einem Feuerwerk.
Überwältigt von den Lichtern, Klängen, Effekten und den eindrucksvollen Erlebnissen klingt der magische Tag aus. Und dennoch ist da schon die Vorfreude auf den nächsten Besuch und das, was hier in den kommenden Jahren entsteht: ein Kettenkarussell zum Disney-Film „Oben“ sowie die weltweit erste „König der Löwen“-Attraktion, ein Wasserfahrt-Abenteuer. Damit folgt man ganz dem Geist Walt Disneys, der einst sagte: „Disneyland wird nie fertiggestellt sein, solange noch Fantasie in der Welt übrig ist.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.