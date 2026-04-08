Ungeliebte Tiere kosten den Steuerzahler viel Geld

Haustiere kosten Geld – das weiß jeder, der Hund, Katz und Co. sein Eigen nennt. Aber es gibt auch die ungeliebten Vierbeiner – und die liegen den Steuerzahlern zunehmend auf der Tasche. Jahr für Jahr steigen die Förderungen für Tierheime. Und jetzt lassen jene Hunde, die kaum mehr vermittelt werden können, die Kosten weiter stark steigen.