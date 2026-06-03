Hüttenroas auf der Postalm mit Musik und Häppchen

Am größten Wanderhochplateau Österreichs warten Wanderrouten für jedes Level, die zum Einkehren in den teilnehmenden Hütten einladen:

Außerdem können sich Kinder in der Hüpfburg beim Lienbachhof austoben, warten ein Handwerksmarkt mit liebevoll gestalteten Produkten aus der Region, ein großes Urlaubsgewinnspiel und tolle Goodies auf die Wanderer. Alle Infos werden laufend ergänzt unter: krone.at/huettenroas.