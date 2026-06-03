Hüttenroas auf der Postalm mit Musik und Häppchen

Die „Krone“ wandert mit ihren Lesern am 20. Juni auf der Postalm am Wolfgangsee. Zehn Hütten können über unterschiedliche Routen erreicht werden und bei jeder dieser Stationen sorgt Live-Musik für Stimmung! An diesem Tag ist die Mautauffahrt ermäßigt und es warten noch weitere Aktionen auf die Besucher vor Ort.
Am 20. Juni um 9 Uhr ist es soweit! Die zweite Auflage der „Krone“-Hüttenroas bringt einen ganz besonderen Wandertag auf die Postalm. Schon bei der Auffahrt hat man an diesem Tag einen besonderen Vorteil, denn die Maut gibt‘s mit dem Kupon (wird demnächst veröffentlicht) zum halben Preis!
Ab 9 Uhr kann alleine oder in der Gruppe losgestartet werden. Der „Krone“-Wanderpass samt Stempelpass-Aktion leitet die Besucher dann über sieben mögliche Routen zu zehn Hütten, die alle mit einer Musikgruppe und köstlichen Probier-Häppchen auf die Gäste warten. Die Teilnahme an der „Krone“-Hüttenroas ist natürlich kostenlos und alle Teilnehmer erhalten vor Ort 2x gratis Probier-Häppchen mit ihrem Wanderpass. Feine Schmankerln, wie Kasnockn, Innviertler Knödel, Marmeladeschnitten und mehr werden von den Hüttenwirten aufgetischt.
Dann melden Sie sich jederzeit per E-Mail direkt ankaroline.singer@kronenzeitung.at.
Am größten Wanderhochplateau Österreichs warten Wanderrouten für jedes Level, die zum Einkehren in den teilnehmenden Hütten einladen:
Außerdem können sich Kinder in der Hüpfburg beim Lienbachhof austoben, warten ein Handwerksmarkt mit liebevoll gestalteten Produkten aus der Region, ein großes Urlaubsgewinnspiel und tolle Goodies auf die Wanderer. Alle Infos werden laufend ergänzt unter: krone.at/huettenroas.
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