Mit dem Handbike kurbelt Josef in die Bergwelt!

Trotz Querschnittlähmung kennt Josef „Seppl“ Stabentheiner aus dem Lesachtal kein Aufgeben. Mit seinem selbst umgebauten Handbike bezwingt der 50-Jährige steile Almwege, kümmert sich als Imkermeister um seine Bienenvölker, bewirtschaftet einen Bergbauernhof und engagiert sich in seiner Gemeinde. Eine beeindruckende Geschichte über Lebensmut, Familie und die Kraft, Herausforderungen anzunehmen.