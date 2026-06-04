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Einer, der nie aufgibt

Mit dem Handbike kurbelt Josef in die Bergwelt!

Radkrone
04.06.2026 14:06
Josef auf der Steineckenalm im Kärntner Lesachtal
Josef auf der Steineckenalm im Kärntner Lesachtal(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Trotz Querschnittlähmung kennt Josef „Seppl“ Stabentheiner aus dem Lesachtal kein Aufgeben. Mit seinem selbst umgebauten Handbike bezwingt der 50-Jährige steile Almwege, kümmert sich als Imkermeister um seine Bienenvölker, bewirtschaftet einen Bergbauernhof und engagiert sich in seiner Gemeinde. Eine beeindruckende Geschichte über Lebensmut, Familie und die Kraft, Herausforderungen anzunehmen.

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Der Weg zur Steineckenalm ist nichts für schwache Beine. Schotter, steile Rampen und lange Anstiege bringen selbst trainierte Radfahrer ins Schwitzen. Doch Josef „Seppl“ Stabentheiner lächelt nur.

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