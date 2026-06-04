Mit dem Handbike kurbelt Josef in die Bergwelt!

Trotz Querschnittlähmung kennt Josef „Seppl“ Stabentheiner aus dem Lesachtal kein Aufgeben. Mit seinem selbst umgebauten Handbike bezwingt der 50-Jährige steile Almwege, kümmert sich als Imkermeister um seine Bienenvölker, bewirtschaftet einen Bergbauernhof und engagiert sich in seiner Gemeinde. Eine beeindruckende Geschichte über Lebensmut, Familie und die Kraft, Herausforderungen anzunehmen.
Der Weg zur Steineckenalm ist nichts für schwache Beine. Schotter, steile Rampen und lange Anstiege bringen selbst trainierte Radfahrer ins Schwitzen. Doch Josef „Seppl“ Stabentheiner lächelt nur.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.