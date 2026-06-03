Im Kokainrausch bekam Autolenker Verfolgungswahn

„Ich habe zu viel Kokain genommen und brauche Hilfe“, „Sie sind doch gar keine Polizisten“ und „Ich werde verfolgt“ – im Drogenrausch drehte ein 35-jähriger Autolenker in Straß im Attergau völlig durch. Der Deutsche hatte zuvor seinen Wagen absichtlich von der Straße auf eine Wiese gelenkt, war über eine Böschung gesprungen und hatte den Wagen mit laufendem Motor stehen lassen.