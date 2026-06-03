Im Kokainrausch bekam Autolenker Verfolgungswahn

Drogenkonsum ist keine gute Idee – das beweist dieser Fall eines Autolenkers in OÖ der „auf Kokain“ in einen Verfolgungswahn verfiel. Nach einer kuriosen Flucht vor einem Phantom war er auch nicht sicher, ob jene, die ihm helfen wollten, auch wirklich die sind, als die sich vorstellten.
„Ich habe zu viel Kokain genommen und brauche Hilfe“, „Sie sind doch gar keine Polizisten“ und „Ich werde verfolgt“ – im Drogenrausch drehte ein 35-jähriger Autolenker in Straß im Attergau völlig durch. Der Deutsche hatte zuvor seinen Wagen absichtlich von der Straße auf eine Wiese gelenkt, war über eine Böschung gesprungen und hatte den Wagen mit laufendem Motor stehen lassen.
Drogen noch im Auto vergessen
Dann versteckte er sich in den Gärten und versuchte, den alarmierten Polizisten davonzulaufen. Am Ende wurde er gefasst und angezeigt – 3,5 Gramm Kokain hatte er übrigens noch im Wagen gelassen.
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