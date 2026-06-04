Tragödie um Hof! „Ich stehe täglich vor dem Ruin“

Es war exakt 00.06 Uhr in der Neujahrsnacht, als das Unglück seinen Lauf nahm. Eine Überwachungskamera im Innenhof dokumentierte den Moment. „Man sieht ganz klar, wie die Rakete einschlägt“, schildert Klaus Holzweber. In unmittelbarer Nähe hatten Jugendliche aus einer Siedlung gefeiert und Feuerwerkskörper abgefeuert. Ein Nachbar bemerkte das Geschehen, filmte die Gruppe – doch diese bestritt zunächst jede Beteiligung. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits ein Großteil des Anwesens in Flammen.