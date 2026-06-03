Folterkeller, drei Jahre Warten und nun Happy End

Eine harte Zeit hat „Vito“ hinter sich. Ein Leben in einem Folterkeller und vermutlich eingesetzt für Hundekämpfe, dann nach der Rettung musste der damals achtjährige Amstaff ins Tierheim. Und blieb dort fast drei Jahre lang. Doch jetzt, „auf seine alten Tage“ gibt's für „Vito“ ein Happy End.