Warum die rechten Gesänge straffrei blieben

Zweimal blieben ausländerfeindliche Gesänge an einer Universität und in einem Lokal für die Verursacher ohne Folgen. Die „Krone“ weiß, warum das Verfahren in dem einen Fall abgebrochen und in dem anderen eingestellt wurde – und was es für eine Anklage gebraucht hätte.
Seit etwa drei Jahren taucht der Europop-Klassiker „L’Amour Toujours“ des italienischen DJ’s Gigi D’Agostino immer wieder im Dunstkreis rechtsextremer Gruppierungen auf. Im Dezember des Vorjahres soll der Song mit der umgedichteten Textpassage „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ auf einem Mensafest der Johannes Kepler Universität Linz gesungen worden sein.
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