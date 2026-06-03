Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Duo machte große Beute

Mehrjährige Haft für professionelle Autoknacker

Oberösterreich
03.06.2026 16:00
Das junge Duo hatte 32 Firmenfahrzeuge geknackt (Symbolbild)
Das junge Duo hatte 32 Firmenfahrzeuge geknackt (Symbolbild)(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Diese Profis hatten sich ganz klar spezialisiert – und zwar auf Firmenautos. Insgesamt 32 Fahrzeuge hatte ein Duo geknackt und daraus Gegenstände im Wert von rund 120.000 Euro entwendet. Am Mittwoch setzte es für die beiden Ganoven Haftstrafen, auch Geld müssen sie zurückzahlen.

0 Kommentare

 

Zwei Angeklagten – 29 und 36 Jahre alt – wurde am Mittwoch am Landesgericht Linz der Prozess gemacht. Den jeweils mehrmals einschlägig vorbestraften Langfingern wurde vorgeworfen, zwischen dem 2. und dem 18. Februar 2026 in Ober- und Niederösterreich sowie der Steiermark insgesamt 32 Firmenautos geknackt zu haben.

Der Wert der Beute und der angerichtete Schaden hatte sich laut Anklage auf rund 122.000 Euro summiert. Denn sie hatten die Autos nicht etwa mit einem Dietrich oder digitalen Schlüsselklonen geöffnet, sondern schlichtweg aufgeschnitten. 

Entwendet hatte das Duo vorwiegend Spezialwerkzeuge, Ladegeräte und Akkus aus den Fahrzeugen. Aufgrund der zahlreichen einschlägigen Vorstrafen und vielen Angriffen wurden beide zu unbedingten Haftstrafen verurteilt: Der Erstangeklagte (36) bekam drei Jahre, der 29-Jährige zwei. Außerdem müssen beide jeweils 50.000 Euro zurückzahlen. Die Urteile sind rechtskräftig. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
03.06.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Der Meteor explodierte am über dem Nordosten von Massachusetts und dem Südosten von New ...
Anwohner verunsichert
Meteor explodiert mit lautem Knall über USA
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
109.968 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
105.334 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Kärnten
Kärntner berichtet vom Krieg vor seinen Werkstoren
75.177 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rauchsäulen über Tschernobyl – nach einem russischem Angriff. Die Fabrik von Grolitsch liegt nur ...
Ausland
Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event
1150 mal kommentiert
Vor dem glanzvollen Event waren dichte Rauchwolken über St. Petersburg zu sehen.
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
1015 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Innenpolitik
Schon zwei Klagen gegen geplantes Kopftuchverbot
808 mal kommentiert
Mit dem nächsten Schuljahr tritt das Verbot in Kraft.
Mehr Oberösterreich
Duo machte große Beute
Mehrjährige Haft für professionelle Autoknacker
„Krone“-Wandertag
Hüttenroas auf der Postalm mit Musik und Häppchen
Neues Album am Start
Attwenger: Mit Quetschn und Dialekt im Widerstand
Auch wegen Jobabbau
Stahlriese Voest erhöhte Gewinn um 138 Prozent
Das Wochenende in OÖ
Diverse Event-Highlights rund um Fronleichnam
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf