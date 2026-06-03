Mehrjährige Haft für professionelle Autoknacker

Diese Profis hatten sich ganz klar spezialisiert – und zwar auf Firmenautos. Insgesamt 32 Fahrzeuge hatte ein Duo geknackt und daraus Gegenstände im Wert von rund 120.000 Euro entwendet. Am Mittwoch setzte es für die beiden Ganoven Haftstrafen, auch Geld müssen sie zurückzahlen.