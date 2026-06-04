Schlinge um Verdächtigen zieht sich weiter zu

Nachdem eine Firmenhalle in Oberösterreich kurz vor Silvester des Vorjahres ausgebrannt war, gerieten schnell der Pächter und sein Bruder in den Fokus der Polizei. Wie die Staatsanwaltschaft Wels nun bekannt gab, wird aktuell gegen einen Beschuldigten ermittelt.
Am 29. Dezember des Vorjahres ging die Firmenhalle in Regau in Flammen auf, an der Fassade des Gebäudes prangte ein Hakenkreuz. Schnell stand fest, dass der Brand gelegt worden sein dürfte. Das Feuer war an mehreren Stellen ausgebrochen, und Brandermittler sicherten an der Unglücksstelle unter anderem mit Stoff umwickelte Holzstäbe.
Pächter im Fokus
Der syrische Pächter der ausgebrannten Werkstätte wollte das Geschäft im Jänner an seinen Bruder übergeben. Nach dem Brand gerieten beide in den Fokus der Kriminalbeamten. Derzeit würden Ermittlungen gegen einen Beschuldigten geführt, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft Wels.
Wo war Verdächtiger zur Tatzeit?
Dabei geht es neben dem Verdacht der Brandstiftung auch um Betrug und Vergehen nach dem Verbotsgesetz. Ziel der Erhebungen sei es, zu klären, ob sich der Anfangsverdacht bestätigen lässt. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wels soll unter anderem geklärt werden, wo sich der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt genau aufgehalten hatte, bzw. erwartet die Behörde nähere Informationen zu seinen allgemeinen Verhältnissen.
Drei Monate Zeit
Drei Monate hat die Polizei dafür Zeit, es könnte aber schneller gehen. Denn die Ermittlungsergebnisse werden dann mit dem Gutachten der Brandverhütungsstelle zusammengeführt. Wenn sich daraus ein hinreichender Tatverdacht ergibt, wird die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Verdächtigen erheben.
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