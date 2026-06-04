Schlinge um Verdächtigen zieht sich weiter zu

Wo war Verdächtiger zur Tatzeit?

Dabei geht es neben dem Verdacht der Brandstiftung auch um Betrug und Vergehen nach dem Verbotsgesetz. Ziel der Erhebungen sei es, zu klären, ob sich der Anfangsverdacht bestätigen lässt. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wels soll unter anderem geklärt werden, wo sich der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt genau aufgehalten hatte, bzw. erwartet die Behörde nähere Informationen zu seinen allgemeinen Verhältnissen.