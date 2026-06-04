Erwin Steinhauer: Flieger-Träume und Lebensrolle

In Ihrem Programm „Flieger, grüß mir die Sonne“ geht es um die Höhenflüge der Phantasie und auch um Sehnsüchte. Beides kennt ja kein Alter. Verraten Sie uns, welchen Höhenflug Sie planen oder welche Sehnsucht Sie schon lange verfolgen?

Ich bin sonnenhungrig und hatte immer eine große Sehnsucht nach dem Meer. Nachdem ich am Attersee vor vielen Jahren meinen Segelschein machte, kam der Traum von einer größeren Segeljacht, um damit mit guten Freunden den Atlantik zu überqueren. Aber: Es fehlten die Mittel, es fehlte an Freizeit.

Die Musik an dem Flieger-Abend widmet sich auch Tanzrhythmen: Tango, Walzer, Rumba. Tanzen Sie an diesem Abend oder sonst auch?

Ein gutes Rhythmusgefühl hatte ich immer, getanzt habe ich auch gern. Das ist leider vorbei. Es ist gewesen. Und im H.C. Artmann-Abend, keine Sorge, wird nicht getanzt.