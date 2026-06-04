Stockbetrunkene Lenkerin rief nach Unfall Polizei

Weil sie wohl übersehen hatte, dass der vorausfahrende Wagen bremste, verursachte eine 37-Jährige am Mittwochabend einen Auffahrunfall und rief ordnungsgemäß die Beamten, um den Unfall aufzunehmen. Erstaunt mussten diese aber schnell feststellen, dass die Lenkerin – gar nicht ordnungsgemäß – schwerst betrunken war.
Eine 37-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach verursachte am Mittwoch gegen 18:15 Uhr mit ihrem Auto auf einer Gemeindestraße in Aigen – Schlägl einen Auffahrunfall, weil sie übersehen haben dürfte, dass das Auto eines 71-Jährigen vor ihr abgebremst hatte.
Niemand verletzt
Sie wählte anschließend den Notruf und verlangte die Aufnahme des Verkehrsunfalls. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass sie augenscheinlich alkoholisiert war. Und zwar sicher kein „Damenspitz“: Ein Alkotest verlief mit 3,12 Promille deutlich positiv. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Führerschein wurde ihr physisch und elektronisch abgenommen, dazu kommen Anzeigen.
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