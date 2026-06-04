Stockbetrunkene Lenkerin rief nach Unfall Polizei

Niemand verletzt

Sie wählte anschließend den Notruf und verlangte die Aufnahme des Verkehrsunfalls. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass sie augenscheinlich alkoholisiert war. Und zwar sicher kein „Damenspitz“: Ein Alkotest verlief mit 3,12 Promille deutlich positiv. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Führerschein wurde ihr physisch und elektronisch abgenommen, dazu kommen Anzeigen.