Im Vollrausch jungen Lastwagenfahrer überfahren

Ein 26-Jähriger aus Traun war am Donnerstag gegen 3.30 Uhr mit seinem Auto auf der Wiesenstraße in Wels unterwegs, als er in einer Rechtskurve in plötzlich einfach geradeaus weiterfuhr, und von der Fahrbahn abkam.

Dort befand sich zum selben Zeitpunkt ein 24-Jähriger aus Linz, der gerade einen Anhänger von seinem geparkten Lkw abgekoppelt hatte.