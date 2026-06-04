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Mit 1,76 Promille

Im Vollrausch jungen Lastwagenfahrer überfahren

Oberösterreich
04.06.2026 10:38
Der Lkw-Lenker wurde vom Notarzt erstversorgt (Symbolbild)
Der Lkw-Lenker wurde vom Notarzt erstversorgt (Symbolbild)(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Mit 1,76 Promille war ein 26-jähriger Trauner in Wels von der Straße abgekommen. Dabei prallte er erst gegen einen Lastwagen am Straßenrand und erfasste anschließend auch noch den Lenker (24), der gerade den Anhänger abgekoppelt hatte. Der wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Wels gebracht.

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Ein 26-Jähriger aus Traun war am Donnerstag gegen 3.30 Uhr mit seinem Auto auf der Wiesenstraße in Wels unterwegs, als er in einer Rechtskurve in plötzlich einfach geradeaus weiterfuhr, und von der Fahrbahn abkam.
Dort befand sich zum selben Zeitpunkt ein 24-Jähriger aus Linz, der gerade einen Anhänger von seinem geparkten Lkw abgekoppelt hatte.

Gegen Lkw gekracht
Der 26-Jährige krachte seitlich in den Laster, wobei auch der 24-Jährige erfasst wurde und zu Boden stürzte. Er wurde von der Rettung und dem Notarzt erstversorgt und ins Klinikum Wels verbracht. Ein mit dem 26-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab 1,76 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

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