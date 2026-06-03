Zeugin: „Fühle mich sicher nicht als Betrugsopfer“

Der große Krypto-Betrugsprozess in Linz ging am Mittwoch in die zweite von voraussichtlich vier Runden. Zwei Angeklagte (33, 31) sollen 312 Anleger um rund 2,4 Millionen Euro gebracht haben. Am Mittwoch wurden Zeugen einvernommen. Die Richterin muss klären, ob es Vorsatz war oder das Geschäft schlicht zusammengebrochen war.