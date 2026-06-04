Sparpaket in OÖ-Kammer? „Werden Beitrag leisten“

Am Dienstag tagt Gremium

Wie genau dieser Beitrag aussehen soll, ist noch unklar. Hummer selbst sprach in der Vergangenheit von der Möglichkeit von länderübergreifenden Kompetenzzentren und von der Bündelung von Aufgaben wie Gesetzesbegutachten, die derzeit von den Landeskammern neunmal erledigt werden. Nächsten Dienstag tagt das Wirtschaftsparlament der Oberösterreich-Kammer – dort sollen Beschlüsse zu Reformen fallen.