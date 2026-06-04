Ersatz-Operationen im UKH: Eine Frage bleibt offen

Hintergrund ist, dass fehlende Personalressourcen im Kepler Uniklinikum zu einer Verlängerung der Wartezeiten für Patienten in ganz Oberösterreich führten. Der Plan, Patienten für Knie- und Hüft-OPs in Regionalkliniken zu schicken, wo deutlich weniger Andrang ist und die Wartezeiten kürzer sind, ist noch nicht ganz aufgegangen. SPÖ-Politiker Binder sagt im Gespräch mit der „Krone“: „Warum sollte das UKH nur ein Zehntel der gestrichenen Operationen übernehmen, wenn größere Hilfe möglich wäre? Dem werde ich im Landtag nachgehen, damit die Wartezeiten für die Patienten im Land kürzer werden.“