Rot heißt Stopp – auch Rad-Profis drohen Strafen!

Auf den Straßen ist er nicht zu stoppen – bei dieser Bahnschranke hätte Tadej Pogacar aber wohl besser Halt gemacht. Denn als der Rad-Superstar wie auch andere Fahrer zuletzt bei der Flandern-Rundfahrt das Rotlicht bei einem Bahnübergang missachtet hatte, schaltete sich danach die Staatsanwaltschaft ein – von Geldstrafen und sogar von einem möglichen Führerscheinentzug war danach die Rede.