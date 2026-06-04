Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Auch bei OÖ-Rundfahrt

Rot heißt Stopp – auch Rad-Profis drohen Strafen!

Sport-Mix
04.06.2026 06:30
Auch bei der OÖ-Tour haben die Profis auf der Straße keinen Freifahrschein.
Auch bei der OÖ-Tour haben die Profis auf der Straße keinen Freifahrschein.(Bild: Reinhard Eisenbauer)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Am Donnerstag wird in Linz die Internationale Raiffeisen Oberösterreich Rundfahrt eröffnet. Der Veranstalter um Streckenplaner Walter Ameshofer ist dabei im ständigen Austausch mit der Exekutive. Aber nicht nur zum Schutz der Rad-Asse.  

0 Kommentare

Auf den Straßen ist er nicht zu stoppen – bei dieser Bahnschranke hätte Tadej Pogacar aber wohl besser Halt gemacht. Denn als der Rad-Superstar wie auch andere Fahrer zuletzt bei der Flandern-Rundfahrt das Rotlicht bei einem Bahnübergang missachtet hatte, schaltete sich danach die Staatsanwaltschaft ein – von Geldstrafen und sogar von einem möglichen Führerscheinentzug war danach die Rede.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
04.06.2026 06:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
111.968 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Tirol
Verunglückter Jäger war ein bekannter Unternehmer
81.915 mal gelesen
Der 61-Jährige wurde noch mittels Tau geborgen und dann in die Klinik gebracht. Dort erlag er ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hiobsbotschaft! Christoph Baumgartner verpasst WM
77.685 mal gelesen
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft fliegt ohne Christoph Baumgartner nach Amerika.
Ausland
Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event
1241 mal kommentiert
Vor dem glanzvollen Event waren dichte Rauchwolken über St. Petersburg zu sehen.
Innenpolitik
„Watsche angedeutet“: Babler feuert gegen Kickl
1184 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler fordert FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf, sich für eine Aussage in seiner ...
Außenpolitik
Sicherheitsrat: Österreich sticht Deutschland aus
939 mal kommentiert
UN-Botschafter Gregor Kössler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger fallen sich in die Arme ...
Mehr Sport-Mix
Einige heiße Eisen
Viel Ländle-Power für Österreichs Leichtathletik
Sport Tv Logo
Auch bei OÖ-Rundfahrt
Rot heißt Stopp – auch Rad-Profis drohen Strafen!
Handball-Liga
Bad Vöslau gewinnt erstes HLA-Finale gegen Fivers
Basketball-3x3-WM
Österreich erreicht K.-o.-Phase als Pool-Zweiter
Triathlon
„Titelgewinn wird kein Zuckerschlecken“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf