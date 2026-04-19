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Große Gesten: (K)ein Händedruck für den Frieden

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19.04.2026 05:55
Politikwissenschafterin Ljiljana Radonić erforscht die verbrecherische Vergangenheit der ...
Politikwissenschafterin Ljiljana Radonić erforscht die verbrecherische Vergangenheit der Menschen für eine bessere Zukunft.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com/Stefan Csaky/Jan Dreer/IFK)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Bomben fallen in der Ukraine, Raketen im Nahen Osten, Gewalt eskaliert in Afrika, Asien und an den Rändern Europas: Unsere Welt scheint immer kälter zu werden. Wie kommen wir da bloß wieder raus? Politikwissenschafterin Ljiljana Radonić über Gesten, die uns (k)einen Frieden bringen.

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In konfliktreichen Zeiten wächst die Sehnsucht nach einfachen Zeichen: ein Händedruck, ein Kniefall, ein symbolischer Besuch. Friedensgesten verdichten Politik zu simplen Bildern, geben Hoffnung, strukturieren die kollektive Erinnerung. Doch wann halten sie tatsächlich der Gewalt stand und wann kaschieren sie nur eine politische Ohnmacht? Kulturwissenschafterin Ljiljana Radonić spricht im Krone+-Gespräch über berühmte und vergessene Friedensgesten, deren Wirkung – und darüber, warum Frieden mehr braucht als bloß ein paar gute Bilder.

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