Große Gesten: (K)ein Händedruck für den Frieden

In konfliktreichen Zeiten wächst die Sehnsucht nach einfachen Zeichen: ein Händedruck, ein Kniefall, ein symbolischer Besuch. Friedensgesten verdichten Politik zu simplen Bildern, geben Hoffnung, strukturieren die kollektive Erinnerung. Doch wann halten sie tatsächlich der Gewalt stand und wann kaschieren sie nur eine politische Ohnmacht? Kulturwissenschafterin Ljiljana Radonić spricht im Krone+-Gespräch über berühmte und vergessene Friedensgesten, deren Wirkung – und darüber, warum Frieden mehr braucht als bloß ein paar gute Bilder.