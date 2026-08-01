Reals B-Elf gefeiert, aber Florenz eroberte Herzen

Das stieß den Fans sauer auf

Beim 1:0 (12.) brachte der Brasilianer Endrick, beim 2:0 (23.) Talent Alexis Ciria die Arena dann so richtig zum Beben. Da hatte die Fiorentina noch kaum was zu melden, wachte aber in der Folge auf: Die Stürmer Piccoli (41.) und Kean (58.) stellten verdient auf 2:2. Dass Reals Spieler es nicht der Mühe wert fanden, nach Schlusspfiff noch eine kleine Ehrenrunde in der Arena zu drehen, stieß allerdings so manchem Fan sauer auf . . .