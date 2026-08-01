Reals B-Elf gefeiert, aber Florenz eroberte Herzen

Volles Haus im Wörthersee-Stadion! Aber beim Test-Hit in Klagenfurt machten die „Königlichen“ von Real Madrid nur anfangs eine gute Figur. Fiorentina krallte sich nach 0:2 noch ein 2:2-Remis – und schwärmte gleich mehrfach von Kärnten. Eine Klub-Legende des „weißen Balletts“ ließ sich im VIP-Klub blicken, die Spieler selbst aber wurden abgeschirmt . . .
„Ein wundervolles Stadion habt ihr hier stehen – generell ist Klagenfurt ein sehr schöner Ort“, plauderte Fiorentina-Geschäftsführer Alessandro Ferrari im VIP-Klub mit der „Krone“ vor dem Testkracher. Da begrüßte der Chef der „Viola“ vor allem die Abordnung von Real Madrid: Präsident Florentino Perez war nicht mitgereist – dafür eine echte Legende der „Königlichen“: José Martínez Sánchez, kurz Pirri. Der nun 81-Jährige machte einst 562 Partien für Real, lief auch 42-mal für Spanien auf, ist heute der Ehrenpräsident.
Komplett voll bis auf den letzten Platz war das Wörthersee-Stadion jedenfalls gefüllt. Bekanntlich erst zum 13. Mal seit dem Bau 2007. Und das trotz Ticketpreisen ab 80 Euro!
Mit dem Nachtzug angereist
Ein Pärchen aus Florenz, Saverio & Chantal, hatten sogar den Nachtzug aus der Toskana genommen. „Nur für das Match – danach reisen wir direkt wieder ab“, lächelte Saverio. Die Mehrheit unter den 30.000 Zusehern (offiziell ausverkauft) bildeten aber freilich die Real-Fans, die – nach einer Trauerminute für die verstorbene Italien-Legende Franco Baresi (66) – für Bombenstimmung sorgten. Und das, obwohl das „weiße Ballett“ am Feld nur mit der B-Elf antanzte, die großen Namen um Mbappe, Vinicius, Bellingham, Courtois und Co. fehlten.
Torfolge: 1:0 (12.) Endrick, 2:0 (23.) Ciria, 2:1 (41.) Piccoli, 2:2 (58.) Kean. Wörthersee-Stadion, 30.000, Weinberger.
Real Madrid (4-2-3-1): Lunin; Alexander-Arnold, Martínez, Rivas, Carreras; Valverde (84. Lacosta), Camavinga; Dumfries (75. Yanez), Güler (87. Fati), Ciria (64. Cestero); Endrick (75. Espi). Trainer: Jose Mourinho.
Fiorentina (4-3-3): De Gea (46. Christensen); Jimenez (56. Dodo), Dragusin, Ranieri (77. Valdepenas), Viery; Ndour (76. Fortini), Oulai (57. Oulai), Mandragora (85. Deli); Atta (85. Croci), Piccoli (57. Kean), Gudmundsson (70. Fabbian). Trainer: Fabio Grosso.
Das stieß den Fans sauer auf
Beim 1:0 (12.) brachte der Brasilianer Endrick, beim 2:0 (23.) Talent Alexis Ciria die Arena dann so richtig zum Beben. Da hatte die Fiorentina noch kaum was zu melden, wachte aber in der Folge auf: Die Stürmer Piccoli (41.) und Kean (58.) stellten verdient auf 2:2. Dass Reals Spieler es nicht der Mühe wert fanden, nach Schlusspfiff noch eine kleine Ehrenrunde in der Arena zu drehen, stieß allerdings so manchem Fan sauer auf . . .
„Ein toller Ort!“
Eine bessere Figur gaben da die Italiener ab. Fiorentina-Coach Fabio Grosso, seines Zeichens Weltmeister mit Italien 2006, schwärmte sogar ins „Krone“-Mikro: „Ich war ja schon seinerzeit mal als Spieler hier auf Trainingslager in Bad Kleinkirchheim, auch für ein Testspiel in Klagenfurt. Ein toller Ort mit schönen Menschen und schönem Stadion. Das Spiel war hart, aber wir sind gut zurückgekommen!“
Nur Fiorentina bei den Fans
Mittelfeldmann Rolando Mandragora, der sich mit weiteren Kollegen noch den Fans widmete, so auch deren Herzen eroberte, betonte: „Toll, dass so viele Leute da waren!“ Reals Spieler wurden indes – fast schon peinlich – hermetisch abgeriegelt, sagten gar nichts zum Gastspiel in Kärnten.
Mourinho beunruhigt
Star-Trainer Jose Mourinho betonte nach seinem Comeback auf der Klub-Homepage: „Es beunruhigt mich, noch nicht alle Spieler hier zu haben . . .“
Udinese in Velden
Wer am Wörthersee jetzt noch nicht genug von internationalem Kick hat, kann am Sonntag (16.30 Uhr) nach Velden schauen – da testet Udinese gegen Trabzonspor.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.