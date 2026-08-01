Bitter! Neuzugang verletzte sich vor Saisonstart

Was ihm jedoch gleich in Runde eins gut gefiel, war, wie die Neuzugänge bereits integriert waren. Lena Triendl durfte im Sturm von Beginn weg mitwirken und ließ erkennen, wie viel Potenzial in ihr schlummert. Valerie Guha war im Tor ein sicherer Rückhalt. Und Maria Plattner setzte nicht nur wegen ihres Traumfreistoßes zum 1:0 eine Duftmarke. Die Tirolerin kann zur Unterschiedsspielerin der Bullen werden.