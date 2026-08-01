Bitter! Neuzugang verletzte sich vor Saisonstart

Red Bull Salzburg startete mit einem Sieg in die neue Saison der Frauen Bundesliga. Drei Neuzugänge zeigten bereits auf, ein anderer musste auf der Tribüne zuschauen. Das Debüt von Magdalena Schwarz bei den Bullen verschiebt sich damit.
Gelungener Auftakt! Salzburg gewann zum Start in die neue Frauen-Bundesliga-Saison gegen Südburgenland/Hartberg verdient mit 2:0 (1:0). Was die Leistung angeht ist zwar noch Luft nach oben. Trainer Dusan Pavlovic betonte aber: „Es ist auch nicht der Sinn, dass wir in der ersten Meisterschaftsrunde auf 100 Prozent sind.“
Was ihm jedoch gleich in Runde eins gut gefiel, war, wie die Neuzugänge bereits integriert waren. Lena Triendl durfte im Sturm von Beginn weg mitwirken und ließ erkennen, wie viel Potenzial in ihr schlummert. Valerie Guha war im Tor ein sicherer Rückhalt. Und Maria Plattner setzte nicht nur wegen ihres Traumfreistoßes zum 1:0 eine Duftmarke. Die Tirolerin kann zur Unterschiedsspielerin der Bullen werden.
Debüt im Salzburg-Trikot verschiebt sich
Ein weiterer Neuzugang musste indes auf der Tribüne Platz nehmen. Magdalena Schwarz knöchelte im Abschlusstraining am Freitagabend um. Ihr Debüt im Bullen-Trikot verschiebt sich aber. Die Bayerin sollte aber glimpflich davongekommen sein und in den kommenden Wochen wieder zur Verfügung stehen. Emelie Kobler könnte nach ihrer Schleimbeutel-Operation im Knie kommende Woche daheim gegen Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen (Akademie Liefering, 17) ihr Comeback feiern.
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