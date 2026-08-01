Gefährlicher Steig wurde Wanderin zum Verhängnis

Zunächst herrschte am Achensee noch entspanntes Sommerwetter. Doch innerhalb kürzester Zeit zogen am Samstagnachmittag dunkle Wolken über Tirols größten See auf. Die orkanartigen Böen führten dazu, dass zahlreiche Wassersportler in Schwierigkeiten gerieten. Der fordernste Einsatz war der Absturz einer Wanderin (54).
Am Samstag gegen16 Uhr wanderte eine 54-jährige Niederländerin mit einer Gruppe am Gaisalmsteig von der Gaisalm in Richtung Pertisau. Aus unbekannter Ursache stürzte die Frau rund 10 Meter in Richtung Achensee ab. Sie wurde von den Angehörigen wieder zurück auf den Steig geborgen.
Wasserrettung wurde auf Unfall aufmerksam
Die Wasserrettung wurde auf die Gruppe aufmerksam und verständigte die Bergrettung Maurach und die Wasserpolizei. Die Bergrettung und die Rettung wurden mit den Booten zur Verletzten gebracht, wo eine Erstversorgung durchgeführt wurde.
Angehörige erlitten Schock
Nach einer Bergung durch die Bergrettung wurde die Verletzte mit dem Boot der Wasserrettung zum RTW verbracht, wo sie dann in das BKH Schwaz eingeliefert wurde. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf und Schulter. Die Angehörigen wurden ebenfalls mittels Boot geborgen, da diese aufgrund eines Schocks die Wanderung nicht mehr fortsetzen konnten.
Blitzschneller Wetterumschwung
Wie schnell sich die Wetterlage in der Achenseeregion ändern kann, wird von laut Wasserrettung Schwaz immer wieder von vielen unterschätzt. Am Samstag musste sie mit ihrem dreiköpfigen Team insgesamt acht Einsätze abarbeiten.
Orkanartige Böen rissen Gegenstände mit
Unter anderem mussten mehrere Windsurfer, Stand-up-Paddler sowie Besatzungen von Elektrobooten unterstützt werden, damit sie sicher wieder an Land gelangen konnten. Zusätzlich barg die Wasserrettung zahlreiche Gegenstände, die durch die orkanartigen Böen in den See geweht worden waren, um Gefahren zu beseitigen, die Schifffahrtswege freizuhalten und die Sicherheit auf dem Achensee zu gewährleisten.
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