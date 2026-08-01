Gefährlicher Steig wurde Wanderin zum Verhängnis

Angehörige erlitten Schock

Nach einer Bergung durch die Bergrettung wurde die Verletzte mit dem Boot der Wasserrettung zum RTW verbracht, wo sie dann in das BKH Schwaz eingeliefert wurde. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf und Schulter. Die Angehörigen wurden ebenfalls mittels Boot geborgen, da diese aufgrund eines Schocks die Wanderung nicht mehr fortsetzen konnten.