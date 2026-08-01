Diese LASK-Performance macht Hoffnung für Europa!

Obwohl der Angriff des Doublesiegers (noch) dünn besetzt ist, stärkt dieses 3:0 vor morgiger Play-off-Auslosung Glauben ans Erreichen der Champions League! Die Linzer waren dem GAK in allen Belangen überlegen und fanden sogar einen „Dreifach-Ersatz“ für den abgewanderten Sasa Kalajdzic.