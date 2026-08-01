Schwere Explosion in Moskauer Restaurant

Am Samstag war das mit edlen Statuen und Lustern gespickte Lokal aufgrund einer privaten Veranstaltung geschlossen. Laut dem Telegram-Kanal „112“ fand eine Hochzeit mit 50 Gästen statt. Der Telegram-Kanal „Astra“ berichtet hingegen, dass dort ein Geburtstag eines Generals zelebriert wurde. Bis ein fürchterlicher lauter Knall von einer Sekunde auf die andere alles veränderte. „Es hat richtig gewackelt! Ich habe ehrlich gedacht, das war’s, das Hochhaus ist weg“, schilderte ein Augenzeuge gegenüber „112“.