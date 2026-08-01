Real verspielt in Klagenfurt 2:0 gegen Fiorentina

2:0-Führung reichte Real nicht

Federico Valverde führte die „Königlichen“ bei mehr als 30 Grad Celsius als Kapitän aufs Feld. Dort gab es vor Spielbeginn eine Schweigeminute für den in der Nacht auf Freitag verstorbenen früheren AC-Milan-Abwehrchef Franco Baresi. Für den ersten spielerischen Höhepunkt sorgte Real-Jungstar Endrick, der Fiorentina-Torhüter David de Gea nach Zuspiel von Alvaro Carreras überwand. Ciria legte nach Vorarbeit von Eduardo Camavinga das 2:0 nach, Piccoli gelang aber noch vor der Pause der Anschlusstreffer.